Schianto mortale in A1: arrestato il pirata della strada che ha travolto l'auto dei quattro giovani

È stato arrestato per omicidio stradale dalla polizia Stradale di Lodi il conducente di 57 anni dell'auto pirata che, nella notte tra venerdì e sabato, ha tamponato la Nissan Juke, a bordo della quale viaggiavano i quattro ragazzi residenti nel parmense: una 21enne di Pilastro ed originaria di Santo Domingo Madeline Mora Ramirez è morta mentre gli altri tre ragazzi sono rimasti gravemente feriti.

L'uomo alla guida dell'auto pirata, una Fiat Punto, che non si è fermato a prestare soccorso ai giovani, è positivo al test antidroga. L'auto dei giovani è stata coinvolta in un primo incidente - le cui cause sono in corso di accertamento - ed è stata poi tamponata dal veicolo guidato dal 57enne. In un primo momento sembrava si fosse verificato un solo incidente ma, dopo aver ascoltato il racconto di uno dei feriti ed aver visionato le immagini delle telecamere la Stradale ha ricostruito l'esatta dinamica del tragico incidente.

Secondo le prime informazioni dopo il primo incidente uno dei ragazzi sarebbe riuscito a far uscire gli altri dall'auto, prima che si incendiasse. Poco dopo però la Fiat Punto pirata gli avrebbe travolti. Dopo il trasporto d'urgenza in ospedale la 21enne è deceduta mentre gli altri si trovano in gravi condizioni di salute.

Anche il conducente del suv Nissan, V.P.E.A. 25enne dell’Ecuador residente in provincia di Parma è stato ricoverato in codice rosso ma non è in pericolo di vita. Gli altri due giovani, B.M, 20enne del Marocco, e F.M., 26 anni, di Parma, invece, hanno riportato solo delle contusioni.

Secondo gli inquirenti, anche in base a delle testimonianze raccolte, era ancora viva dopo il primo incidente. Potrebbe essere quindi stato fatale il tamponamento per la 21enne, trovata dai soccorritori, una volta arrivati sul posto, in arresto cardiaco. La ragazza deceduta è stata dichiarata morta una volta arrivata in ospedale a Lodi.