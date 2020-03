Si ribalta con l'auto in un canale pieno d'acqua: 31enne di Fidenza grave in ospedale

Un giovane 31enne di Fidenza è rimasto gravemente ferito in seguito ad un in incidente stradale che si è verificato nella serata di venerdì 6 marzo a Fiorenzuola. La sua auto, infatti, si è ribaltata in un canale pieno d’acqua lungo la Provinciale per Cortemaggiore. L'episodio è avvenuto intorno alle 22 alla Barabasca: qui sono arrivati i mezzi del 118 - la Pubblica Assistenza di Cortemaggiore - e dei vigili del fuoco di Fiorenzuola per estrarre dall’abitacolo il conducente e per prestargli le prime cure.

Il giovane è stato trasportato all’ospedale di Vaio in condizioni serie, a causa dei traumi riportati: l’auto prima di terminare la sua corsa su un fianco nel canale, si è ribaltata più volte su se stessa. La dinamica è al vaglio dei carabinieri della Stazione di Monticelli.

Gallery