Paura a Borgotaro, si scontra in moto contro un camion: grave al Maggiore

Grave incidente nella giornata di ieri, sabato 5 ottobre in località Grifola, nel comune di Borgotaro. Per cause in corso di accertamento una moto ed un camion si sono scontrati. L'impatto è stato molto violento e ad avere la peggio è stato il motociclista, che ha riportato lesioni in varie parti del corpo. Sul posto sono attivati i soccorritori del 118 e l'elisoccorso del Soccorso Alpino da Pavullo. Il ferito è stato trasportato d'urgenza al Pronto Soccorso dell'Ospedale Maggiore di Parma. Secondo le prime informazioni le sue condizioni di salute sarebbero gravi.