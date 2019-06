Tragico schianto a Castione Baratti: muore motociclista 18enne

Gravissimo incidente mortale a Castione Baratti. Per cause in corso di accertamento un motociclista di 18 anni di Traversetolo, Gioele Uccelli, studente del Liceo Bertolucci di Parma, ha perso il controllo del mezzo e si è schiantato mentre percorreva la strada provinciale di Traversetolo. Secondo le prime informazioni lo schianto sarebbe avvenuto nella notte tra il 25 ed il 26 giugno ma solo stamattina il corpo del ragazzo e la moto sarebbero stati individuati. È possibile che il giovane, dopo aver perso il controllo del mezzo, si sia schiantato contro un albero. La moto ed il ragazzo sarebbero stati sbalzati per diversi metri..Dall'Ospedale Maggiore è partito in volo l'elisoccorso: sul posto anche le ambulanze e i Vigili del Fuoco. I soccorritori però non hanno potuto fare altro che constatare il decesso del giovane motociclista. Gli operatori del 115 hanno messo in sicurezza l'area mentre i carabinieri di Traversetolo sono sul posto per gli accertamenti di legge.

Aggiornamenti a breve

