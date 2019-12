Pauroso frontale tra tre auto sulla tangenziale Collecchio: un ferito gravissimo

È di un ferito gravissimo e due feriti di media gravità il bilancio del pauroso scontro frontale che si è verificato ieri lungo la tangenziale di Collecchio, in corrispondenza del ponte che porta a Medesano. Per cause in corso di accertamento infatti tre auto si sono scontrate frontalmente. L'impatto è stato molto violento ed una persona è rimasta ferita in modo molto grave. L'elisoccorso, partito in volo dal Maggiore, ha trasportato il ferito più grave, che si trova nel reparto di Rianimazione. Sul posto sono attivati i soccorritori del 118 che hanno trasportato gli altri due feriti al Pronto Soccorso dell'Ospedale Maggiore.