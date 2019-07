Schianto frontale a Felegara, tre donne ferite: 38enne gravissima

Grave incidente stradale nel tardo pomeriggio di ieri, domenica 14 luglio, a Felegara. Per cause in corso di accertamento due auto si sono scontrate frontalmente. L'impatto tra i due mezzi è stato molto violento e tre donne sono rimaste ferite gravemente. Sul posto sono arrivati i soccorritori del 118 con le ambulanze e l'automedica. Dopo aver prestato le prime cure alle donne ferite le hanno trasportate al Pronto Soccorso dell'Ospedale Maggiore di Parma. Una delle tre donne, una ragazza di 38 anni, è ricoverata nel reparto di Rianimazione del Maggiore in gravissime condizioni di salute.