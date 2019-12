Schianto frontale tra due auto a Felino, due feriti: uno grave al Maggiore

Un grave incidente stradale si è verificato nella notte tra venerdì 6 e sabato 7 dicembre a Felino, in via Verdi. Per cause in corso di accertamento due auto, che stavano procedendo in direzioni di marcia opposte, si sono scontrate. In conseguenza dello schianto due persone sono rimaste ferite: una è stata trasportata d'urgenza al Pronto Soccorso dell'Ospedale Maggiore con ferite gravi ed ora si trova ricoverata nell'area rossi. La seconda persona invece ha riportato ferite di media gravità.