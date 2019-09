Gaiano, scontro auto-moto sulla statale della Cisa: motociclista grave

Grave incidente stradale nella giornata di ieri, domenica 29 settembre a Gaiano, lungo la strada statale della Cisa. Per cause in corso di accertamento un'auto e una motocicletta si sono scontrate. L'impatto è stato violento ed il conducente della moto è stato sbalzato sull'asfalto. Sul posto sono arrivati i sanitari della Pubblica Assistenza di Collecchio che hanno prestato le prime cure all'uomo e l'hanno poi trasportato al Pronto Soccorso dell'Ospedale Maggiore. Secondo le prime informazioni il motociclista avrebbe riportato gravi ferite ad una gamba.