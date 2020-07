Paura a Gotra di Albereto, scontro auto-moto: motociclista grave

Paura a Gotra di Albareto nella serata di venerdì 10 luglio per un grave incidente stradale. Erano da poco passate le ore 20 quando, per cause in corso di accertamento, un'auto e una moto si sono scontrate nei pressi della diga al confine con Ceretelo: l'impatto è stato violento e il motociclista è rimasto gravemente ferito. Sul posto sono arrivati, in pochi minuti, i soccorritori del 118: due ambulanze e l'automedica di Borgotaro, oltre dall'elicottero in arrivo da Bologna. Sul posto anche i Vigili del Fuoco di Borgotaro e una pattuglia dei carabinieri per i rilievi. La circolazione stradale nel tratto interessato all'incidente è stata interrotta e poi ripristinata. Il motociclista è stato trasportato all'Ospedale Maggiore di Parma con l'elisoccorso.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.