Choc a Langhirano: 50enne muore travolta da un'auto mentre va a prendere la corriera

Tragedia nelle prime ore della mattinata di oggi, sabato 7 dicembre, in via Roma a Langhirano. Una donna di 50 anni è morta dopo essere stata investita da un'auto mentre stava andando a prendere la corriera in piazzale Corridoni. L'incidente si è verificato poco dopo le ore 6.

Secondo le prime informazioni il veicolo, guidato da un giovane conducente, avrebbe travolto la donna, che stava attraversando la strada per andare a prendere l'autobus in partenza alle ore 6.10, facendola cadere violentemente a terra. I soccorsi sono scattati immediatamente e sul posto sono arrivati i sanitari della Croce Verde Langhiranese, oltre all'automedica del 118.

Per la donna non c'è stato nulla da fare: è morta sul colpo in seguito alle gravissime ferite riportate. L'automobilista, sotto choc, è stato trasporto al Pronto Soccorso dell'Ospedale Maggiore di Parma per accertamenti. Sul posto anche i carabinieri di Langhitano, che stanno cercando di ricostruire nel dettaglio la dinamica dell'incidente.

