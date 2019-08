Langhirano, motociclista finisce in una scarpata: è gravissimo

Gravissimo incidente stradale nel pomeriggio di oggi, sabato 10 agosto a Berzola di Langhirano. Per cause in corso di accertamento un motociclista ha perso il controllo del mezzo mentre stava percorrendo strada Massese ed è finito in una scarpata. L'incidente è avvenuto verso le ore 17. I soccorsi sono scattati in pochi istanti: sul posto sono arrivati i soccorritori del 118, l'elicottero del Soccorso Alpino da Pavullo del Frignano e i Vigili del Fuoco di Langhirano. Le condizioni del ferito sono gravissime. I medici stanno tentando di intervenire sul posto.