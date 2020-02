Si schianta contro il furgone del latte: muore 66enne di Felino

Tragico incidente nella mattinata di sabato 22 febbraio a Luzzara. Un 66enne di Felino, Maurizio Broglia, è morto in seguito allo schianto della sua auto, una Peugeut 508, contro un furgone del latte, avvenuto intorno alle ore 11, per cause in corso di accertamento. Secondo le prime informazioni i due mezzi si sarebbero scontrati frontalmente. Sul posto sono arrivati i soccorritori della Croce Rossa di Luzzara, l'automedica dell'ospedale di Luzzara e l'elisoccorso da Parma. Per il 66enne non c'è stato nulla da fare. Il conducente del furgone, in 50enne di Pegognaga, è ricoverato in ospedale con ferite di media gravità.

Aggiornamenti a breve