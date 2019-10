Paura a Medesano, betoniera si ribalta: conducente grave al Maggiore

Grave incidente nel primo pomeriggio di oggi, giovedì 3 ottobre a Medesano. Per cause in corso di accertamento una betoniera, che stava percorrendo la strada, si è ribaltata. Il conducente infatti ha perso il controllo del mezzo, che è finito nel canale. L'allarme è scattato da subito: sul posto sono arrivati i soccorritori del 118, ambulanza e automedica, oltre all'elisoccorso, partito in volo dall'Ospedale Maggiore di Parma. Il ferito è stato trasportato al Pronto Soccorso: le sue condizioni di salute sono gravi ma non si trova in pericolo di vita.