Scontro tra auto e bici a Noceto: ciclista grave al Maggiore

Nella mattinata di oggi, sabato 24 agosto, si è verificato un grave incidente stradale a Noceto, all'altezza della rotonda di via Papa Giovanni. Per cause in corso di accertamento un'auto si è scontrata con una bicicletta, che stava percorrendo la stessa strada. Ad avere la peggio il ciclista che è caduto ed è stato sbalzato sull'asfalto. In conseguenza della caduta il conducente della bicicletta è rimasto ferito ed è stato soccorso da un'ambulanza del 118. Ha riportato ferite gravi ma non è in pericolo di vita.