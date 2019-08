Bimbo in bici investito da un'auto a Palanzano: ferito in ospedale

Grave incidente stradale ieri, martedì 27 agosto, a Palanzano. Per cause im corso di accertamento un bambino che stava viaggiando a bordo della sua bicicletta è stato urtato da un'auto ed è caduto rovinosamente sull'asfalto. Sul posto sono attivati i soccorritori del 118 con l'ambulanza mentre l'elisoccorso si è alzato in volo dall'Ospedale Maggiore di Parma. In un primo momento sembrava infatti che il bimbo fosse rimasto ferito in modo molto grave. Fortunatamente invece le sue condizioni di salute non erano quelle che sembravano subito dopo lo scontro. Il piccolo ciclista è stato trasportato in ospedale, dove è sotto osservazione da parte dei medici. Le sue condizioni di salute sono di media gravità.