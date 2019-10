Pauroso frontale all'alba a Pizzolese, due feriti: uno gravissimo

Paura a Pizzolese, alle prime luci dell'alba di stamattina, domenica 20 ottobre, per lo scontro frontale tra due auto. Per cause in corso di accertamento infatti i due veicoli si sono scontrati mentre si trovavano nei pressi del quartiere San Martino di San Polo di Torrile, lungo la strada che porta su via Colorno. Sul posto i soccorritori del 118 che hanno trasportato i due feriti al Pronto Soccorso dell'Ospedale Maggiore di Parma. Uno di loro è in condizioni gravissime, l'altro ha riportato ferite di media gravità e non è in pericolo di vita.