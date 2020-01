San Prospero, auto si ribalta all'alba: due feriti gravi

È di due feriti gravi il bilancio dell'incidente stradale che si è verificato nella notte tra venerdì 24 e sabato 25 gennaio. Erano da poco passate le 5 di mattina quando, per cause in corso di accertamento, il conducente ha perso il controllo dell'auto sulla quale stava viaggiando insieme ad una seconda persona: il mezzo si è ribaltato.

I soccorsi sono scattati da subito e sul posto sono arrivate le ambulanze e l'automedica del 118. Il conducente ed il passeggero sono stati soccorsi e trasportati d'urgenza al Pronto Soccorso dell'Ospedale Maggiore di Parma. Secondo le prime informazioni le loro condizioni di salute sono gravi. Si trovano entrambi ricoverati nell'area rossi. Sul posto, oltre ai soccorritori, anche i Vigili del Fuoco che hanno messo in sicurezza l'area.

Aggiornamenti a breve