Sorbolo, pauroso frontale tra due auto in via Mantova: tre feriti gravi

Pauroso incidente stradale nel pomeriggio di oggi, giovedì 12 settembre, in via Mantova, all'ingresso del centro abitato di Sorbolo. Per cause in corso di accertamento due auto si sono scontrate frontalmente. L'impatto è stato molto violento: tre persone, che si trovavano all'interno dei veicoli, sono rimaste ferite gravemente. Sul posto sono arrivate in pochi minuti tre ambulanze, l'automedica e l'elisoccorso, partito in volo dall'Ospedale Maggiote di Parma. I tre feriti, gravi ma non in pericolo di vita, sono stati trasportati d'urgenza in ospedale dalle ambulanze mentre l'elicottero del 118 non ha carico nessun ferito. Sul posto anche i Vigili del Fuoco e gli agenti di polizia Municipale che hanno effettuato i rilievi e gestito il traffico. In seguito all'incidente infatti si sono formate code in via Mantova in direzione Sorbolo.