Pauroso schianto tra auto e furgone in strada Martinella: donna grave al Maggiore

Erano da poco passate le ore 13 di oggi, giovedì 12 dicembre, quando un'auto - guidata da una donna - ed un furgone si sono scontrati violentemente, in corrispondenza di strada Martinella a Parma. La dinamica del grave incidente è in corso di ricostruzione da parte degli agenti della polizia Locale, che so sono recati sul posto per effettuare i rilievi. L'impatto è stato molto violento: la parte anteriore dell'auto è completamente distrutta. Dall'Ospedale Maggiore si è alzato in volo l'elisoccorso: in un primo momento sembrava che la donna - rimasta ferita all'interno dell'auto - avesse necessità di soccorsi più immediati. La ferita è stata poi trasportata in ospedale dell'ambulanza. Le sue condizioni di salute sono giudicate gravi. Il conducente del furgone invece sta bene: ha riportato ferite lievi. Un tratto di strada Martinella è stato chiuso per consentire i soccorsi e la rimozione dei mezzi.