Scontro tra due auto e un camion, traffico nel caos: tangenziale chiusa

Grave incidente nel tardo pomeriggio del 22 giugno: per cause in corso di accertamento due auto ed un camion si sono scontrati mentre percorrevano la tangenziale Cispadana tra Parma e Pontetaro. In conseguenza dello scontro una persona è rimasta ferita ed è stata soccorsa dagli operatori del 118: secondo le prime informazioni le ferite riportate non sarebbero gravi. In seguito allo scontro si sono verificate lunghe code nei pressi della via Emilia e la tangenziale è stata chiusa in entrambe le direzioniper permettere la rimozione dei mezzi incidentati. Il traffico ha subito forti rallentamenti.

Aggiornamenti a breve