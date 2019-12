Paura a Torricella di Sissa: auto con quattro ragazzi finisce nel Po

Tanta paura la sera della Vigilia di Natale a Torricella di Sissa, nell'area del porto turistico sul Po. Per cause in corso di accertamento una Ford Fiesta con a bordo quattro ragazzi indiani che vivono nella Bassa, è finita all'interno del Po. Il veicolo, dopo aver inboccato a forte velocità la rampa per le imbarcazioni, è finita direttamente nel Grande Fiume. Dopo pochi istanti si è riempita d'acqua. I quattro giovani sono riusciti ad aprire le portiere e a mettersi in salvo. Un video delle telecamere di sicurezza dell'Associazione Nautica, che gestisce il porto, ha ripreso la scena.