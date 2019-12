Auto pirata a Traversetolo, investe una ragazza e scappa: è grave al Maggiore

Grave episodio a Traversetolo alle 7 di mattina di oggi, mercoledì 18 dicembre. Un'auto pirata ha investito una ragazza che si trovava in via Sette Fratelli Cervi e stava andando a scuola. Il conducente del mezzo non si è fermato a soccorrere la giovane ferita ed ha proseguito la corsa. Sul posto sono arrivati gli operatori del 118 che hanno prestato le prime cure alla ragazza e l'hanno poi trasferita al Pronto Soccorso dell'Ospedale Maggiore. Le sue condizioni di salute sono gravi ma non è in pericolo di vita.

