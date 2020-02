Paura a Trecasali, auto esce di strada nella notte: conducente grave al Maggiore

Ha perso il controllo dell'auto sulla quale stava viaggiando ed è finito fuori strada, procurandosi diverse ferite. Nella notte tra lunedì 3 e martedì 4 febbraio il conducente di un'auto è stato protagonista di un grave incidente stradale, mentre si trovava nei pressi di San Quirico, nel comune di Sissa-Trecasali. Per cause in corso di accertamento il veicolo è uscito di strada verso mezzanotte: secondo le prime informazioni non sarebbero rimasti coinvolti altri mezzi. Alcuni automobilisti hanno dato l'allarme e sul posto è arrivata l'ambulanza del 118 e l'automedica. Il ferito è stato trasportato al Pronto Soccorso dell'Ospedale Maggiore di Parma. Le sue condizioni di salute sono gravi ma non si trova in pericolo di vita.

Aggiornamenti a breve