Scontro frontale in via Emilio Lepido, un'auto investe due pedoni davanti al Dadaumpa: uno è grave

Paura nella notte tra sabato 1 e domenica 2 febbraio in via Emilio Lepido, di fronte alla discoteca Dadaumpa. Erano da poco passate le cinque di mattina quando, per cause in corso di accertamento, due auto si sono scontrate frontalmente. L'impatto è stato molto violento. Uno dei due veicoli ha investito due persone davanti alla discoteca. A quell'ora c'erano ancora molte persone davanti al locale notturno. I soccorsi sono scattati da subito e sul posto sono arrivate le ambulanze del 11i e l'automedica. Uno dei due pedoni feriti si trova in gravi condizioni di salute, l'altro in condizioni di media gravità. Entrambi sono stati trasportati al Pronto Soccorso dell'Ospedale Maggiore di Parma.

Aggiornamemti a breve