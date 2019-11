Via Langhirano, pauroso frontale tra auto e camion nella notte: un ferito gravissimo

Pauroso incidente stradale nella notte tra venerdì 29 e sabato 30 novembre. Per cause in corso di accertamento un'auto e un grosso camion si sono scontrati mentre percorrevano via Langhirano, all'altezza della località Fontanili, di fronte allo stabilimento Rodolfi. Sul posto sono arrivati subito i soccorritori del 118 che hanno trasportato una persona ferita d'urgenza al Pronto Soccorso dell'Ospedale Maggiore. Le sue condizioni di salute sono considerate particolarmente gravi.

Aggiornamenti a breve