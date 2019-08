Choc in via Mantova, due operai investiti da un'auto pirata: gravi al Maggiore

Sono stati centrati in pieno da un'auto pirata mentre stavano rifacendo la segnaletica orizzontale. Choc nella notte tra mercoledì 28 e giovedì 29 agosto in via Mantova a Parma. Due operai, che si trovavano in strada e stavano lavorando alla segnaletica sono stati investiti da un'auto, che ha percorso via Mantova a forte velocità. L'incidente è avvenuto verso l'una.

Il conducente non si è fermato a soccorrere gli operai ed è scappato. Sul posto sono arrivati i soccorritori del 118 che hanno prestato le prime cure ai lavoratori e li hanno poi trasportati al Pronto Soccorso dell'Ospedale Maggiore di Parma. Le condizioni di salute di entrambi sono gravi. Ora è caccia all'uomo per il conducente dell'auto pirata, protagonista dell'investimento e della fuga.