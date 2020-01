Pauroso frontale in via Traversetolo, cinque feriti: uno è grave

Pauroso scontro frontale in via Traversetolo, nei pressi dell'abitato di Piazza. Per cause in corso di accertamento due auto si sono scontrate frontalmente: in conseguenza dello scontro cinque persone sono rimaste ferite. Sul posto sono arrivati gli operatori della Croce Azzurra di Traversetolo che hanno prestato le prime cure ai feriti e li hanno poi trasferiti al Pronto Soccorso dell'Ospedale Maggiore di Parma. Uno dei feriti è in gravi condizioni di salute.