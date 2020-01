Tragedia in stazione: uomo travolto ed ucciso da un treno

Tragedia nel pomeriggio di oggi, martedì 14 gennaio, in stazione a Parma. Un uomo è stato investito ed ucciso da un treno, in transito al binario 4. Sul posto sono arrivati, in pochi istanti, i soccorritori del 118 e i gli agenti della polizia ferroviaria, oltre all'autorità giudiziaria. Per l'uomo non c'è stato nulla da fare: è morto sul colpo. Il binario è stato chiuso alla circolazione dei treni. Sono in corso le indagini, che si avvaleranno anche delle immagini delle telecamere di videosorveglianza installate in stazione, per chiarire la dinamica dell'episodio.

