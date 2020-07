Tir in fiamme in A1: dieci chilometri di coda in direzione Milano

Un tir ha preso fuoco, nella mattinata di lunedì 20 luglio lungo l'autostrada A1, tra i caselli di Modena Sud e di Reggio Emilia, in direzione Milano. In conseguenza dell'incidente si sono creati circa 10 chilometri di coda, che interessano anche il tratto parmense. Il mezzo pesante è stato avvolto dalle fiamme all'altezza del chilometro 147. Anche lungo la carreggiata opposta, in direzione Bologna, si sono formati alcuni chilometri di coda, a causa di molti curiosi che hanno rallentato per vedere l'incendio del tir. Sul posto sono presenti i Vigili del Fuoco, la polizia Stradale, i mezzi di soccorso e il personale di Autostrade per l'Italia.

