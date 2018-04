Anziana 81enne investita in viale Basetti: gravissima al Maggiore

Gravissimo incidente nel tardo pomeriggio del giorno di Pasqua. Una donna anziana di 81 anni, che stava attraversando la strada in viale Basetti sul Lungoparma, è stata investita da un'auto che stava sopraggiungendo proprio in quel momento. La donna è stata soccorsa dagli operatori del 118 che l'hanno trasportata d'urgenza al Pronto Soccorso dell'Ospedale Maggiore di Parma: la paziente è stata subito trasferita nel reparto di Rianimazione. Ha riportato numerose ferite in più parti del corpo. La dinamica è in corso di ricostruzione.