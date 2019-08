Atleta cade in un burrone durante una gara di trial: 48enne muore al Maggiore di Parma

E' deceduta nel reparto di Rianimazione dell'Ospedale Maggiore di Parma l'atleta 48enne Marisa Moretti, che nella notte tra venerdì e sabato era caduta all'interno di un dirupo mentre stava partecipando alla 'Central Night Trail', manifestazione sportiva organizzata dalla Pro Loco di Ligonchio. La donna, che a Rio Re di Ligonchio, è caduta in una scarpata. Le cause dell'incidente sono in corso di accertamento: la 48enne aveva scelto di percorrere il percorso più breve, quello di 13 chilometri ma qualcosa è andato storto. In corrispondenza di un tratto particolarmente esposto è caduta, procurandosi ferite gravissime, un trauma cranico e un trauma del massiccio facciale. Recuperata dagli uomini del Soccorso Alpino dell'Emilia-Romagna e dai soccorritori del 118 è stata trasportata d'urgenza nel reparto di Rianimazione dell'Ospedale Maggiore di Parma.