Auto esce di strada ad Enzano di Sorbolo: donna grave al Maggiore

Nelle prime ore della mattinata di oggi, giovedì 21 dicembre un'automobile, che si trovava nei pressi dell'abitato di Enzano di Sorbolo è uscita di strada. Le cause dell'incidente sono in corso di accertamento. In conseguenza del sinistro una donna, che si trovava alla guida del mezzo, è rimasta ferita ed è stata soccorsa dagli operatori del 118 che l'hanno trasportata al Pronto Soccorso dell'Ospedale Maggiore di Parma. Le sue ferite sarebbero di media gravità.