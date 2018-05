Auto esce di strada in via Spezia: conducente grave al Maggiore

Grave incidente nella tarda mattinata di oggi, martedì 8 maggio, in via Spezia a Collecchio. Per cause in corso di accertamento un'auto è uscita di strada mentre stava percorrendo la via, all'ingresso del comune in provincia di Parma, Sul posto sono arrivati gli operatori del 118 che hanno prestato le prime cure al conducente ferito e l'hanno poi trasportato al Pronto Soccorso dell'Ospedale Maggiore di Parma. Secondo le prime informazioni le sue condizioni sarebbero di media gravità: sul posto anche la Polizia Municipale per i rilievi.