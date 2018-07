Auto esce di strada nella notte a Citerna: conducente grave

Grave incidente stradale nella notte tra sabato 28 e domenica 29 luglio a Citerna di Taro, nel comune di Fornovo. Per cause in corso di accertamento un'auto è uscita di strada quando erano da poco passate le tre: in conseguenza del violento impatto il conducente è rimasto gravemente ferito. Sul posto sono arrivati i soccorritori del 118 che hanno trasportato il ferito al Pronto Soccorso del Maggiore.