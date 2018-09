Auto incastrata sotto un camion, muore una donna

Poco dopo le 13, verso lo svincolo di Mesesano, un’auto è rimasta incastrata sotto un camion, per cause ancora in corso d’accertamento. Sul posto, lungo l’Autocisa, ci sono la Croce Verde di Fornovo, l'elisoccorso dell’Ospedalel Maggiore, i vigili del fuoco e la polizia stradale. La donna che era al fianco del conducente non ce l'ha fatta. Grave l'uomo.

Seguiranno accertamenti