Auto si ribalta in tangenziale, conducente incastrato tra le lamiere: grave al Maggiore

Grave incidente stradale nella mattinata di oggi, sabato 22 giugno, a Parma lungo la tangenziale Nord, in corrispondenza con l'uscita di via Baganzola. Erano da poco passate le 8.15 quando, per cause in corso di accertamento, un'auto si è ribaltata: il conducente infatti ha perso il controllo del mezzo. Sul posto sono arrivati i soccorritori del 118, oltre che due squadre dei Vigili del Fuco. Il conducente rimasto incastrato all'interno dell'auto ed è stato necessario l'intervento degli operatori del 115. Il ferito è stato trasportato al Pronto Soccorso dell'Ospedale Maggiore di Parma in gravi condizioni di salute. Secondo le prime informazioni non sarebbe in pericolo di vita.