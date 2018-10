Autobus inchioda per evitare un incidente: 7 passeggeri feriti in ospedale

Una brutta disavventura finita al Pronto Soccorso dell'Ospedale Maggiore di Parma con ferite ed escoriazioni. Sette passeggeri dell'autobus della linea 3 che nella mattinata di ieri, 3 ottobre, stava effettuando regolarmente la corsa, sono rimasti feriti dopo che il conducente, per evitare un incidente, ha pigiato il piede sul freno all'improvviso, provocando l'arresto del mezzo. In tanti hanno perso l'equilibrio e sono caduti: sette sono stati trasportati al Pronto Soccorso perchè hanno riportato alcune ferite. Era da poco passato mezzogiorno e trenta quando, per cause in corso di accertamento da parte della polizia Municipale, una Smart ha arrestato la corsa al centro della carreggiata. Il bus si trovava proprio dietro l'auto: il conducente è stato costretto ad inchiodare. La frenata ha colto all'improvviso i passeggeri: alcuni sono caduti, altri sono riusciti ad aggrapparsi e a non cadere. Sul posto, oltre al personale sanitario del 118, anche gli agenti della Municipale che cercheranno di ricostruire la dinamica esatta dell'episodio e il motivo per cui la Smart si è fermata in mezzo alla strada.