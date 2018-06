Prende a calci e pugni le auto parcheggiate in via Saffi: 26enne denunciato

Ha danneggiato a calci e pugni le auto parcheggiate in via Saffi, in pieno centro a Parma. L'episodio è avvenuto nella notte tra l'11 ed il 12 giugno, poco prima delle ore 4. Un giovane 28enne che stava vagando a piedi in centro, ha manifestato tutta la sua rabbia con urla e agendo direttamente contro due auto e uno scooter, regolarmente parcheggiati lungo la via. Non ci conoscono le cause del gesto, forse il giovane era sotto l'effetto di alcol o droga: i residenti si sono svegliati ed hanno chiamato la polizia. Gli agenti sono arrivati sul posto, lo hanno identificato e denunciato per danneggiamento aggravato.