Bedonia, cade in mountain bike durante un'escursione: 60enne ferito

Un ciclista 60enne residente in provincia di Parma stava compiendo un'escursione a bordo della propria mountain bike la mattina dell'11 dicembre in Alta Val Taro nel comune di Bedonia quando, non lontano dalla località di Borio, è caduto riportando un doloroso trauma ad una caviglia. L'uomo ha lanciato l'allarme, contattando telefonicamente il 118, il quale ha attivato il Soccorso Alpino, la Croce Rossa di Bedonia ed i Vigili del Fuoco. Arrivata in pochi minuti sul posto, la squadra del Soccorso Alpino ha fornito indicazioni agli altri soccorritori per raggiungere l'infortunato. L'uomo, dopo essere stato stabilizzato e affidato all'ambulanza, è stato trasportato all'Ospedale Santa Maria di Borgotaro per accertamenti, anche se le sue condizioni non sembrano destare particolari preoccupazioni.