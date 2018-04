Il bimbo di 3 anni investito a Calestano davanti a casa è ancora gravissimo

Sono stabili le condizioni del bambino di tre anni travolto ieri pomeriggio da un'auto, mentre si trovava davanti alla sua abitazione in via Battilocchi, 33 a Calestano. La prognosi rimane riservata ed il piccolo si trova ancora ricoverato nel reparto di Rianimazione dell'Ospedale Maggiore di Parma, in condizioni giudicate critiche dai medici che lo hanno in cura.

Il gravissimo incidente che si è verificato nel pomeriggio di ieri, giovedì 12 aprile a Calestano, davanti all'abitazione della famiglia del piccolo di 3 anni in via Battilocchi a Calestano, sta tenendo con il fiato sospeso le persone vicine alla famiglia e ai bambini: sperano in notizie positive e non riescono a credere ad una tragedia di questo tipo. Poco dopo le 15 un bimbo, che si trovava davanti alla sua abitazione con la mamma mentre aspettavano che la sorella arrivasse con lo scuolabus, è sfuggito al controllo del genitore ed è corso verso la bambina. Proprio in quel momento sopraggiungeva un'auto, un'utilitaria, guidata da una 55 enne residente a Calestano. Poi la corsa dei soccorritori ed il trasporto d'urgenza con l'elicottero al Maggiore.