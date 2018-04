Calestano, bimbo di 3 anni investito da un'auto vicino ad uno scuolabus: gravissimo

Gravissimo incidente nel pomeriggio di oggi, giovedì 12 aprile in via Giovanni Battilocchi, 15, tra la località di Marzolara e quella di Calestano. Erano da poco passate le ore 16 quando, secondo le prime informazioni, un bambino di tre anni sarebbe stato investito da un'auto che stava transitando in strada vicino ad uno scuolabus, che si era appena fermato. Sul posto si sono portati immediatamente i mezzi di soccorso: l'elisoccorso, l'ambulanza e l'automedica. Secondo le prime ricostruzioni il bambino è probabilmente sceso dallo scuolabus e si è messo a correre, per raggiungere la sorella che si trovava a poca distanza da lui e proprio in quel momento è sopraggiunta l'auto. La dinamica dell'incidente deve ancora essere accertata con sicurezza. Il piccolo, che sarebbe stato centrato dall'auto, è stato trasportato d'urgenza al Pronto Soccorso dell'Ospedale Maggiore di Parma e subito ricoverato nel reparto di Rianimazione: le sue condizioni sono apparse ai sanitari, da subito, gravi. C'è molta apprensione per le condizioni del piccolo che è atterrato con l'elicottero in ospedale.

Aggiornamenti a breve