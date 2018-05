Borghetto, auto sorpassa in curva e finisce contro una corriera

Un grave incidente si è verificato nella mattinata di ieri, 4 maggio, nei pressi di Borghetto di Noceto. Una Fiat Punto guidata da un 28enne ha sorpassato in curva e non è riuscito a rientrare in tempo: proprio in quel momento stava sopraggiungendo una corriera che avrebbe dovuto trasportare i bimbi dell'asilo in gita a Montichiari. Fortunatamente al momento dell'incidente l'autobus era vuoto. Non ci sono state grave conseguenze per le persone coinvolte anche se la Punto ha urtato una seconda auto mentre la corriera è finita nel canale.