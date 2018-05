Cade in bicicletta a Tabiano: 54enne trasportato con l'elisoccorso al Maggiore

Stava percorrendo in bicicletta i sentieri di Tabiano Castello quando all'improvviso è caduto ed ha battuto la schiena. Un ciclista di 54 anni che stava facendo un giro in sella alla sua bici lungo i sentieri per mountain bike è rimasto ferito: i soccorritori del 118 si sono portati sul posto ed hanno prestato le prime cure. Dopodichè hanno trasportato il ferito con l'elisoccorso al Pronto Soccorso dell'Ospedale Maggiore di Parma. Un ciclista di passaggio si è fermato ed ha avvertito l'ambulanza: le condizioni di salute del ciclista non sarebbero gravi.