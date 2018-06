Cade in una scarpata con la mountain bike: 48enne grave al Maggiore

Nel primo pomeriggio di domenica 3 giugno, i tecnici del Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico sono stati impegnati in un delicato intervento in aiuto di un uomo caduto dalla mountain bike e scivolato in una scarpata.

L’uomo, un quarantottenne originario di Parma ma residente in provincia di Reggio Emilia, era in sella alla propria bicicletta in compagnia di un amico in località Cerreto, nel comune di Quattro Castella; per cause ancora da chiarire è stato disarcionato dal mezzo ed è scivolato per alcuni metri in una scarpata, procurandosi diversi traumi e perdendo conoscenza. Subito l’amico ha contattato telefonicamente la Centrale Operativa del 118, che ha predisposto l’invio di una squadra territoriale del Soccorso Alpino e il decollo di Elipavullo, oltre alla locale Croce Rossa. Giunti sul posto, i soccorritori hanno stabilizzato e messo in sicurezza lo sfortunato biker, che è stato quindi trasportato in elicottero all’Ospedale Maggiore di Parma in gravi condizioni