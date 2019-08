Ex calciatore 20enne del Felino muore in un incidente stradale

Marco Calderaro, un giovane di 20 anni ed ex calciatore del Felino, è morto mentre stava percorrendo la strada Salerno-Reggio Calabria. L'attaccante, per cause in corso di accertamento, ha perso il controllo della sua auto, che si è schiantata contro il guardrail. Per il conducente non c'è stato niente da fare: il 20enne è morto sul colpo. Il gravissimo incidente è avvenuto nei giorni scorsi. La società di Felino ha ricordato su Facebook l'ex attaccante.

"Ciao Marco, ci siamo svegliati con la tristezza nel cuore scoprendo che sei volato via.... ma noi vogliamo ricordarti così, un gigante, un lottatore con gli occhi buoni e i modi garbati... un guerriero quando si trattava di lottare con gli avversari, un amico premuroso quando eri in campo coi tuoi ragazzini... sei stato di passaggio con noi... ma rinunciare a te è stata la scelta piu dura da prendere... sempre educato, garbato e sorridente... ci hai mostrato la tua umiltà e i tuoi valori facendoci capire quanto bello è questo sport che ci permette di conoscere persone come te Marco..... per noi non te ne sei andato, rimarrai sempre un cuore 🔴🔵.... ciao Marco"