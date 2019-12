Calestano, 54enne cade con la mountain bike: grave al Maggiore

Brutta avventura per un biker che con amici si è recato alla cava di Calestano. Si tratta di un uomo di 54 anni residente a Parma. Nella tarda mattinata di ieri sabato 21 dicembre, il gruppetto è partito per fare il giro in una zona molto nota a chi pratica montain bike. Si tratta di un circuito che corre sulle colline tra i comuni di Terenzo e Calestano. Per cause da accertare l’uomo è caduto riportando un trauma molto doloroso ad una spalla che non gli ha più consentito di proseguire.

Soccorso immediatamente dagli amici è stato lui stesso ha chiamare il 118 per chiedere aiuto. Alle 15.20 la Centrale Operativa 118 di Parma ha inviato sul posto l’ambulanza della Pubblica Assistenza di Calestano, la squadra del Soccorso Alpino e Speleologico stazione Monte Orsaro e i Vigili del Fuoco. L’incidente è avvenuto in zona boschiva abbastanza distante dalla strada. I soccorritori hanno raggiunto il 54enne dopo aver camminato per diversi minuti nel bosco. E' stato immobilizzato l'arto al ferito, poi accompagnato verso la Località Marzano dove ad attendere c’era l’ambulanza che l'ha poi trasportato ll’Ospedale Maggiore di Parma. Le sue condizioni sono gravi ma non si trova in pericolo di vita.