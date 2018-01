Camion di prosciutti si rovescia a Lesignano

Compleanno sfortunato per un camionista residente a Verona, che nella mattinata di lunedì 8 gennaio, ironia della sorte nel giorno in cui ha festeggiato i suoi 60 anni, poco dopo le otto è uscito di strada finendo in un fosso e rovesciando il suo autoarticolato, semirimorchio incluso, in un campo lungo Strada Argini Sud, nel comune di Lesignano de’ Bagni. L’uomo, rimasto illeso, se l’è cavata con un grande spavento e sul posto, per compiere i rilievi di rito sono intervenuti gli agenti della Polizia Locale Pedemontana che hanno provveduto a mettere in sicurezza il traffico e le operazioni di scarico della merce. Il camion, infatti, era pieno di prosciutti esteri destinati alla lavorazione in uno stabilimento della zona, che sono stati subito trasferiti a bordo di un altro mezzo. La dinamica dell’incidente, al vaglio della Polizia Pedemontana, sembra essere piuttosto semplice: il camionista, mentre procedeva a una velocità moderata, è uscito di strada finendo sulla banchina che ha ceduto provocando il rovesciamento dell’autoarticolato.