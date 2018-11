Camion ribaltato in via Traversetolo: disagi alla circolazione

Un autoarticolato si è ribaltato nella mattinata di oggi, mercoledì 28 novembre, poco prima delle ore 9. Le cause dell'incidente sono in corso di accertamento: il conducente del mezzo pesante è rimasto incredibilmente illeso, tanto che non è stato nemmeno necessario il soccorso da parte dell'ambulanza del 118, che era stata allertata vista la dinamica dell'incidente. Le operazioni di rimozione del mezzo hanno causato alcuni rallentamenti e disagi alla circolazione stradale.