Camion si ribalta all'alba in tangenziale Nord

Erano da poco passate le 6 della mattinata di oggi, giovedì 9 agosto, quando per cause in corso di accertamento, un bilico si è semi ribaltato mentre stava percorrendo la tangenziale Nord. Non è ancora chiara la dinamica dell'incidente ma sembra che il conducente abbia perso il controllo del mezzo, probabilmente in una curva: il camion si è rovesciato su un fianco. Sul posto sono arrivati, oltre agli operatori del 118, anche i Vigili del Fuoco che hanno provveduto a mettere in sicurezza l'area. La circolazione in tangenziale è ripresa dopo che le operazioni di messa in sicurezza sono terminate: si è creato qualche disagio al traffico veicolare in tangenziale.