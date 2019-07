Capriolo investito ed ucciso in tangenziale Sud

Un giovane capriolo ha cercato di attraversare la tangenziale Sud di Parma, nella mattinata di oggi, lunedì 8 luglio, ed è stato investito ed ucciso da un automobilista che si è ritrovato l'animale di fronte all'improvviso e non ha potuto fare nulla per evitarlo. L'incidente è avvenuto alle ore 8.30 tra le uscite di strada Argini e quella di via Traversetolo. Il capriolo ha cercato di attraversare la tangenziale in quel punto probabilmente con l'obiettivo di tornare in una zona boschiva.